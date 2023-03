Ceferin sta con i tedeschi: 'Intollerabile il no dei tifosi dell'Eintracht a Napoli' (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ennesimo atto. L'Uefa non ha mandato giù la decisione delle autorità italiane di vietare la trasferta a Napoli dei tifosi tedeschi. E Aleksander Ceferin, numero uno della Federcalcio continentale va ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ennesimo atto. L'Uefa non ha mandato giù la decisionee autorità italiane di vietare la trasferta adei. E Aleksander, numero unoa Federcalcio continentale va ...

Ceferin sta con i tedeschi: 'Intollerabile il no dei tifosi dell'Eintracht a Napoli' 

Ennesimo atto. L'Uefa non ha mandato giù la decisione delle autorità italiane di vietare la trasferta a Napoli dei tifosi tedeschi. E Aleksander Ceferin, numero uno della Federcalcio continentale va all'attacco: 'È una situazione intollerabile, una decisione sbagliata'. Il massimo dirigente ha minacciato di sanzionare i club e le loro città.

A precisa domanda, Ceferin ha così chiosato: 'Non va bene che le autorità italiane decidano che i tifosi non debbano essere ammessi. Dobbiamo urgentemente fare qualcosa: la decisione delle autorità è intollerabile'.

Per Ceferin è inaccettabile "che le autorità italiane decidano" di vietare la trasferta. L'Eintracht e i suoi tifosi sono sotto stretta sorveglianza da parte della UEFA dopo che il campo è stato invaso durante precedenti partite. Ad animare la vigilia è stata la decisione da parte del Tar della Campania che ha vietato la trasferta ai tifosi tedeschi.