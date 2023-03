Ceferin si atteggia a capo di Stato | incarna perfettamente il ridicolo del calcio

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Ana María Hidalgo, la battagliera sindaca di Parigi, aveva avvertito: a Saint-Denis nessuno sarebbein grado di garantire la sicurezza delle decine di migliaia di tifosi stranieri che dovevano arrivare a Parigi per godersi la finale di Champions. Hidalgo era stata molto chiara nel mettere in guardia il presidente della Uefa sui pericoli di quel quartiere, e sullonon ottimale dello Stade de France, non adatto ad ospitare un evento di portata globale come la partita tra Real Madrid e Liverpool. Mafece orecchie da mercante. Anzi, come raccontò il quotidiano spagnolo Abc,aveva bisogno dell’appoggio politico di Al-Khelaifi nella battaglia contro il presidente del Real Florentino Perez. E questa circostanza, era più forte del “monito di una debole sindaca, con estinta ...