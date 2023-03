Ceferin | «Inaccettabile divieto dell’Italia ai tifosi tedeschi»

Leggi su calcioefinanza

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Nella serata di ieri idell’Inter che avevano un regolare biglietto, ma non per il settore ospiti, non sono stati fatti entrare per una decisione unilaterale da parte del Porto di non far accedere i supporters nerazzurri in un settore diverso da quello riservato agli ospiti. Invece, questa sera a Napoli la situazione sarà L'articolo proviene da Calcio e Finanza.