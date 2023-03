C’è aria di maretta nel patto di Visegrád. La Polonia ai ferri corti con l’Ungheria per i suoi rapporti con Putin (Di mercoledì 15 marzo 2023) C’è aria di maretta nel patto di Visegrád. Il premier polacco, Mateusz Morawiecki, si è detto “infastidito” dall’atteggiamento dell’omologo ungherese, Viktor Orbán, fin troppo accondiscendente nei confronti del presidente russo, Vladimir Putin. Il patto di Visegrád scoppia Certo, come fanno sapere dalla Polonia, è necessario tener conto della politica ungherese, in particolare quella energetica, ma questo non basta e, soprattutto, non può durare in eterno. “Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? Lo chiedo sempre a Orbán. Sono infastidito dal suo continuo atteggiamento moderato nei confronti di Putin, ma purtroppo questa è la politica ungherese e bisogna tenerne conto” ha spiegato Morawiecki in un’intervista a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 15 marzo 2023) C’èdineldi. Il premier polacco, Mateusz Morawiecki, si è detto “infastidito” dall’atteggiamento dell’omologo ungherese, Viktor Orbán, fin troppo accondiscendente nei confronti del presidente russo, Vladimir. Ildiscoppia Certo, come fanno sapere dalla, è necessario tener conto della politica ungherese, in particolare quella energetica, ma questo non basta e, soprattutto, non può durare in eterno. “Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? Lo chiedo sempre a Orbán. Sono infastidito dal suo continuo atteggiamento moderato nei confronti di, ma purtroppo questa è la politica ungherese e bisogna tenerne conto” ha spiegato Morawiecki in un’intervista a ...

