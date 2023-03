Cavolfiore al forno con salsiccia e provola. Ricetta contadina (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il Cavolfiore gratinato al forno un po’ lo conosciamo tutti, ma con salsiccia e provola diventa tutt’altro! Il sapore del Cavolfiore è insaporito dalla salsiccia. Quella mancanza di “salato” che fa storcere il naso soprattutto ai bambini, è compensata dal formaggio. Cucinato in questo modo il Cavolfiore acquista una personalità saporita e sicuramente sarà difficile non essere apprezzato dai commensali! Ma vediamo subito come si prepara. Cavolfiore al forno con salsiccia e provola, la Ricetta Ingredienti Cavolfiore, 600 g; Scamorza affumicata, 250 g; salsiccia, 250 g; Pane grattugiato, 2/3 cucchiai (o a discrezione di chi prepara); Parmigiano (ancora ... Leggi su donnaup (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ilgratinato alun po’ lo conosciamo tutti, ma condiventa tutt’altro! Il sapore delè insaporito dalla. Quella mancanza di “salato” che fa storcere il naso soprattutto ai bambini, è compensata dal formaggio. Cucinato in questo modo ilacquista una personalità saporita e sicuramente sarà difficile non essere apprezzato dai commensali! Ma vediamo subito come si prepara.alcon, laIngredienti, 600 g; Scamorza affumicata, 250 g;, 250 g; Pane grattugiato, 2/3 cucchiai (o a discrezione di chi prepara); Parmigiano (ancora ...

