Cautano | i proprietari sono fuori casa e i ladri colpiscono

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora un furto, l’ennesimo, nonostante le denunce dei cittadini alle forze dell’ordine per un controllo più capillare del territorio. L’ultimo colpo messa a segno aè avvenuto in via Zarrelli, dove una famiglia al rientro aha trovato lasottosopra. Ignoti approfittando dell’assenza dei, hanno rubato un fucile e altri beni da quantificare. Sul postogiunti poi i Carabinieri per effettuare i rilievi. Le indaginiavviate alla ricerca dei responsabili del gesto. Non si fermano dunque i raid in abitazioni nelle ultime settimane nella zona della Valle Vitulanese. L'articolo proviene da Anteprima24.it.