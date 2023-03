Castel San Giorgio non dimentica le vittime del Covid

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl 18 marzo prossimo, in occasione della Giornata nazionale in memoria delledell’epidemia di Coronavirus, sarà scoperta una targa all’interno del cimitero cittadino che ricorderà tutti i sangiorgesi morti di. «In occasione della Giornata Nazionale in memoria delledella pandemia, con l’assessore ai Servizi Cimiteriali Domenico Rescigno, abbiamo deciso di apporre una targa nel nostro cimitero comunale a perenne ricordo di tutti i nostri concittadini che hanno perso la vita a causa del virus – afferma la sindaca Paola Lanzara. La Giornata nazionale in memoria delledell’epidemia di Coronavirus è stata istituita formalmente il 17 marzo 2021 ma è la data del 18 marzo 2020 a rimanere scolpita per sempre nella memoria di tutti noi. Fu quello il giorno in cui ...