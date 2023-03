Caso Shalabayeva, le motivazioni della corte d’Appello che ha assolto gli imputati: “Accusa lunare e incomprensibile” (Di mercoledì 15 marzo 2023) Sostenere che la polizia italiana abbia concorso alla “deportazione” di Alma Shalabayeva e della figlia Alua è “radicalmente insostenibile“. È quello che scrive la corte d’Appello di Perugia nelle motivazioni con cui ha assolto i poliziotti finiti protagonisti, loro malgrado, del Caso Shalabayeva. Per quella vicenda finì a giudizio anche l’ex questore di Palermo, Renato cortese, che oggi guida l’ufficio ispettivo del Viminale. cortese è il superpoliziotto che nel 2006 riuscì ad arrestare il boss Bernardo Provenzano: per il Caso Shalabayeva venne condannato a 5 anni in primo grado nel 2020. L’assoluzione sarebbe arrivata solo nel giugno dell’anno scorso. Ora in 345 pagine in cui la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Sostenere che la polizia italiana abbia concorso alla “deportazione” di Almafiglia Alua è “radicalmente insostenibile“. È quello che scrive ladi Perugia nellecon cui hai poliziotti finiti protagonisti, loro malgrado, del. Per quella vicenda finì a giudizio anche l’ex questore di Palermo, Renatose, che oggi guida l’ufficio ispettivo del Viminale.se è il superpoliziotto che nel 2006 riuscì ad arrestare il boss Bernardo Provenzano: per ilvenne condannato a 5 anni in primo grado nel 2020. L’assoluzione sarebbe arrivata solo nel giugno dell’anno scorso. Ora in 345 pagine in cui la ...

