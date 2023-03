Caso Reggina, Cadorna: «Siamo in mezzo a un bivio, rischiamo…» (Di mercoledì 15 marzo 2023) Le parole di Marcello Cardona, presidente della Reggina, sulla situazione della squadra calabrese in Serie B Marcello Cardona, presidente della Reggina, ha parlato al Corriere dello Sport PAROLE – «L’obiettivo è stato ed è quello di non violare i termini perentori previsti dalle NOIF, dopo aver rispettato tutte le procedure propedeutiche all’iscrizione al campionato. L’operato della proprietà è stato sempre funzionale alla trasparenza, alla legalità e alla sostenibilità finanziaria del club. Abbiamo avuto l’ispezione della Covisoc a metà febbraio fornendo tutti i documenti richiesti e non ci è stato contestato nulla finora. C’è un accertamento in corso e aspettiamo di conoscere il percorso che ci sarà richiesto di effettuare. Oggi la Reggina è in mezzo al guado: se torna indietro fallisce, se va avanti rischia di ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Le parole di Marcello Cardona, presidente della, sulla situazione della squadra calabrese in Serie B Marcello Cardona, presidente della, ha parlato al Corriere dello Sport PAROLE – «L’obiettivo è stato ed è quello di non violare i termini perentori previsti dalle NOIF, dopo aver rispettato tutte le procedure propedeutiche all’iscrizione al campionato. L’operato della proprietà è stato sempre funzionale alla trasparenza, alla legalità e alla sostenibilità finanziaria del club. Abbiamo avuto l’ispezione della Covisoc a metà febbraio fornendo tutti i documenti richiesti e non ci è stato contestato nulla finora. C’è un accertamento in corso e aspettiamo di conoscere il percorso che ci sarà richiesto di effettuare. Oggi laè inal guado: se torna indietro fallisce, se va avanti rischia di ...

