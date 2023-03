Caso Negreira, Barcellona nei guai: c’è la decisione ufficiale del tribunale (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il Barcellona di Xavi, al netto delle due eliminazioni in campo internazionale in Champions League nei gironi contro l’Inter e la sconfitta nel doppio confronto in Europa League contro il Manchester United, sta monopolizzando il campionato spagnolo. I Blaugrana con un calcio poco spettacolare ma molto pragmatico, aggettivo poco associabile al calcio da quelle parti, occupano la prima posizione in campionato con 9 punti di vantaggio sugli eterni rivali del Real Madrid. Laporta tribunale NegreiraIl tribunale di Barcellona ha accolto la richiesta della procura Un dato particolare per gli uomini di Xavi riguarda il punteggio delle partite di Lewandoski&co: fino ad ora il Barcellona ha vinto ben 9 volte in campionato col risultato di 1-0 subendo soltanto 8 gol in 25 giornate ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ildi Xavi, al netto delle due eliminazioni in campo internazionale in Champions League nei gironi contro l’Inter e la sconfitta nel doppio confronto in Europa League contro il Manchester United, sta monopolizzando il campionato spagnolo. I Blaugrana con un calcio poco spettacolare ma molto pragmatico, aggettivo poco associabile al calcio da quelle parti, occupano la prima posizione in campionato con 9 punti di vantaggio sugli eterni rivali del Real Madrid. LaportaIldiha accolto la richiesta della procura Un dato particolare per gli uomini di Xavi riguarda il punteggio delle partite di Lewandoski&co: fino ad ora ilha vinto ben 9 volte in campionato col risultato di 1-0 subendo soltanto 8 gol in 25 giornate ...

