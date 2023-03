Caso Cospito, petardi e striscioni al consolato italiano di New York (Di mercoledì 15 marzo 2023) Nuova manifestazione anarchica a favore di Alfredo Cospito, questa volta a New York. Un petardo è stato fatto esplodere ieri davanti al consolato italiano della città americana. I responsabili sembrano essere otto persone che, a volto coperto, hanno anche esposto per alcuni minuti due striscioni ai lati dell'edificio, con scritte a sostegno del movimento anarchico e di Alfredo Cospito. Lo scoppio del petardo, si apprende da fonti della Farnesina, non ha provocato danni a persone o cose. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 15 marzo 2023) Nuova manifestazione anarchica a favore di Alfredo, questa volta a New. Un petardo è stato fatto esplodere ieri davanti aldella città americana. I responsabili sembrano essere otto persone che, a volto coperto, hanno anche esposto per alcuni minuti dueai lati dell'edificio, con scritte a sostegno del movimento anarchico e di Alfredo. Lo scoppio del petardo, si apprende da fonti della Farnesina, non ha provocato danni a persone o cose.

