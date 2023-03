Caso Cospito, Giurì d’onore: “Donzelli non ha leso l’onore dei dem” (Di mercoledì 15 marzo 2023) Caso Cospito Giurì d’onore su Donzelli. “Il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli ha usato certo toni aspri, ma non ha leso l’onorabilità dei deputati del Partito Democratico”. E’ la conclusione approvata all’unanimità dal Giurì d’onore della Camera e letta oggi in Aula dal pentastellato Sergio Costa, che presiede la commissione Speciale che ha lavorato ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 15 marzo 2023)su. “Il deputato di Fratelli d’Italia Giovanniha usato certo toni aspri, ma non hal’onorabilità dei deputati del Partito Democratico”. E’ la conclusione approvata all’unanimità daldella Camera e letta oggi in Aula dal pentastellato Sergio Costa, che presiede la commissione Speciale che ha lavorato ... TAG24.

