Caso Anastasio | sconfortante che un manager della Repubblica ricorra alle parole di un criminale

Al Consiglio di amministrazione della società pubblica 3-I il manager Claudio Anastasio ha inviato una mail per difendere il proprio operato copiandola, sostituendo il termine "fascismo" con "3-I", dal tragico discorso con il quale Benito Mussolini nel gennaio 1925 rivendica l'attività squadristica e l'omicidio del deputato socialista Giacomo Matteotti: "Ebbene, io dichiaro qui, al cospetto di Voi, ed al cospetto di tutto il governo italiano, che assumo (io solo!) la responsabilità di 3-I (politica! morale! storica!) di tutto quanto è avvenuto. Se le frasi più o meno storpiate bastano per impiccare un uomo, fuori il palo e fuori la corda! Se 3-I è stata una mia colpa, a me la responsabilità di questo, perché questo clima storico, politico e morale io l'ho alimentato nel mio ruolo". Universalmente non si giustifica una propria condotta ...

