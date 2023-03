Caserta, in una mensa scolastica pasta e patate… senza patate (Di mercoledì 15 marzo 2023) I carabinieri del Nas, nell’ambito di alcuni controlli, hanno scoperto una pasta e patate senza patate somministrata agli alunni di un istituto della provincia di Caserta. Prodotti congelati al posto di quelli freschi, ‘finto’ parmigiano dop, un bagno della palestra trasformato in deposito stoviglie ed utensili da cucina in una scuola di Potenza, persino una Leggi su 2anews (Di mercoledì 15 marzo 2023) I carabinieri del Nas, nell’ambito di alcuni controlli, hanno scoperto unasomministrata agli alunni di un istituto della provincia di. Prodotti congelati al posto di quelli freschi, ‘finto’ parmigiano dop, un bagno della palestra trasformato in deposito stoviglie ed utensili da cucina in una scuola di Potenza, persino una

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RobertaPapa13 : È solo un cucciolo che non ha chiesto di venire al mondo, ma è ugualmente nato per mano dell ignoranza umana, e ade… - puntomagazine : Trovato con una motozappa rubata qualche giorno fa in provincia di Caserta, denunciato per ricettazione un 40enne… - Vdruz : Controlli dei NAS nelle mense scolastiche. Una su tre irregolare: chiuse 9 cucine - occhio_notizie : ???? Una pasta e patate senza... patate: questo veniva servito ai bambini in una mensa scolastica di Caserta |… - ReErthu : @AlbertEinstein ti sto dicendo non è niente non è una cosa io stavo per che cosa a Caserta ha già fatto metti i bam… -