Case green Un altro sì dalla Ue | classe D entro il 2033 L' Italia | eurofollia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : L'elenco dei parlamentari UE che hanno votato a favore della mortale direttiva sulle case green, quella per cui, se… - AlexBazzaro : Approvata la direttiva UE sulle case green. L’Unione europea impone una patrimoniale mascherata sulle abitazioni de… - LegaSalvini : Mentre la Lega Parlamento Europeo vota per difendere gli italiani dall’ennesima eurofollia della direttiva case gre… - vincenzogiard19 : RT @borghi_claudio: L'elenco dei parlamentari UE che hanno votato a favore della mortale direttiva sulle case green, quella per cui, se non… - mariacarla1963 : RT @durezzadelviver: ??Direttiva case green #casegreen 1) Non c'è nulla di definitivo. La procedura è ancora lunga, nel negoziato tra Consi… -

Abitazioni più sostenibili entro il prossimo decennio, possibili sgravi fiscali per i cittadini europei ed esenzioni per chiese e monumenti ...Il Parlamento europeo vota la direttiva, ora il testo passa al Trilogo. La maggioranza insorge: 'È anche peggio di una ...'Chi oggi al Parlamento Europeo ha votato a favore della direttiva per l'efficientamento energetico degli edifici, per tutti gli edifici, che dovranno essere a emissioni zero tra il 2026, quelli ...

Case green: interventi su 1,8 milioni di edifici. Chi lo deve fare, costi e risparmi | Milena Gabanelli Corriere della Sera

Favorevoli in 343, 216 no e 78 astenuti: per la transizione verde ora si aspetta il negoziato con il Consiglio, che porterà al testo finale. STRASBURGO - Via libera dell'Eurocamera alla cosiddetta ...Per queste case dovrebbero essere disposti lavori di efficientamento in grado di raggiungere la classe E nel 2030 e la classe D nel 2033. Se si partisse l’anno prossimo, ipotesi molto ottimista, dice ...