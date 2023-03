Case green | Pichetto “Direttiva troppo rigida | serve più gradualità”

(Di mercoledì 15 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “E' bello ammantarsi di ideali ma in Italia abbiamo circa 31 milioni di unità. Di queste 15 milioni sono oggetto di classificazione. Anche se molte sono escluse in quanto sotto i 100 metri quadrati, vincolate o per altri motivi, le abitazioni da portare in classe F al 2030 sarebbero comunque circa 5,1 milioni e quelle da portare in classe D al 2033 ammonterebbero a 11,1 milioni”. Lo afferma in un'intervista al Corriere della Sera il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, GilbertoFratin, dopo il primo sì del Parlamento Europeo allasulle.“Nessuno mette in dubbio l'obiettivo al 2050 ma si deve procedere per gradi – sottolinea il ministro -. Devono essere gli Stati nazionali a valutare il percorso da seguire rispetto al patrimonio immobiliare di ogni Paese. E ...

"La direttiva è stata approvata in Europarlamento, sì. Ma la battaglia non è ancora finita". Intervistato dal Tempo, Giorgio Spaziani Testa, Presidente di Confedilizia, è ancora speranzoso sulla possi