Case Green | Meloni | governo continuerà a battersi per cambiare

(Di mercoledì 15 marzo 2023) "È il caso ad esempio sulla proposta di direttiva sulle cosiddette, un testo che a nostro avviso prevede obiettivi temporali che non sono raggiungibili per l'Italia, il cui patrimonio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : L'elenco dei parlamentari UE che hanno votato a favore della mortale direttiva sulle case green, quella per cui, se… - borghi_claudio : L'orribile voto di ieri al parlamento UE sulle case green (di cui riporto l'esito, così potete prendere buona nota… - LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi «Tanti vaccinati senza anticorpi». Ma Aifa diede l’ordine: ignoriamo ??? La patrimoniale green su… - petregiamp : RT @MenassiStefano: @Radio1Rai @brandobenifei @pdnetwork @radioanchio @giorgiozanchini La direttiva green sulla casa è un atto di guerra di… - massimods : RT @dipego: @colvieux Non sono capaci di altro che dividere la gente con la loro #propagandacontinua Ecco la realtà dal -

Doppio autogol, l'ultimo sondaggio di Pagnoncelli gela il Pd Si passa poi al clima e alle richieste sulda parte dell'Unione europea: 'Obiettivi non raggiungibili per l'Italia. Il ...Nucleare, clima eAlla domanda del deputato di Avs Angelo Bonelli sulle fonti di energia e sull'uso del nucleare, Meloni ha precisato: "Non intendiamo muoverci senza passare dal Parlamento"..."È il caso ad esempio sulla proposta di direttiva sulle cosiddette, un testo che a nostro avviso prevede obiettivi temporali che non sono raggiungibili per l'Italia, il cui patrimonio immobiliare è inserito in un contesto molto diverso da quello di altri ...

“Gli aggiustamenti apportati in plenaria sono insufficienti. Se il testo non sarà corretto, in occasione dell’imminente Trilogo, prioritariamente allentando i limiti temporali per il raggiungimento ...Roma, 15 mar. (askanews) - "È il caso ad esempio sulla proposta di direttiva sulle cosiddette case green, un testo che a nostro avviso prevede obiettivi temporali che non sono raggiungibili per ...