Case green | l’ok europeo smonta tutte le bufale della destra sull’efficientamento energetico

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Via libera dell’Europarlamento alla direttivadegli immobili. Quella di ieri è stata una vittoria schiacciante, al Parlamento, per quella che è in Italia è diventata, grazie alle polemiche infondate innescate da Salvini & friends, la controversa Direttiva “”, che poi sarebbe semplicemente la EPBD, Energy Performance of Buildings Directive, un pezzo di legislazione che si inserisce nel più ampio progetto di transizione verde europea che con fatica si sta cercando di portare avanti da anni. La direttiva presentata dal relatore e collega di gruppo, Ciaran Cuffe, è stata approvata con 343 voti a favore e 216 contrari, adesso la palla passerà al “trilogo”, ossia la negoziazione con il Consiglio in presenzaCommissione, che si terrà ...