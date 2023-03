Case Green | lavori da fare per salire di classe | costi esenzioni | bonus e risparmi | cosa c' è da sapere

(Di mercoledì 15 marzo 2023) L'obbiettivo in dieci anni è raggiungere laD, con tappa intermedia nel 2030 nellaE. In altre parole si punta a portare a metà classifica, anzi qualdi meno, le abitazioni...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : L'elenco dei parlamentari UE che hanno votato a favore della mortale direttiva sulle case green, quella per cui, se… - AlexBazzaro : Approvata la direttiva UE sulle case green. L’Unione europea impone una patrimoniale mascherata sulle abitazioni de… - borghi_claudio : L'orribile voto di ieri al parlamento UE sulle case green (di cui riporto l'esito, così potete prendere buona nota… - VerdirameAndrea : RT @LaVeritaWeb: #LaVeritàdioggi «Tanti vaccinati senza anticorpi». Ma Aifa diede l’ordine: ignoriamo ??? La patrimoniale green sulle cas… - EdilclimaNews : ?? Il Parlamento Europeo ha approvato ieri la revisione della direttiva #EPBD ?? Ma cosa prevede la cosiddetta “Diret… -

L'ok dell'Europa alla direttiva sulle, l'abbattimento del drone Usa da parte della Russia, il no dell'Italia al Regolamento Ue sul riconoscimento di figli di coppie arcobaleno . La rassegna stampa CORRIERE DELLA SERA 'Usa - ...... Gilberto Pichetto Fratin, dopo il primo sì del Parlamento Europeo alla direttiva sulle. 'Nessuno mette in dubbio l'obiettivo al 2050 ma si deve procedere per gradi - sottolinea il ...Dopo il via libera dell'Europarlamento in prima lettura alla direttiva che punta a far rientrare tutte lenella classe energetica D entro il 2033, si torna a discutere delle conseguenze che questo potrebbe avere per i cittadini. La maggior parte degli italiani dovrebbe infatti procedere a interventi ...

Case green: interventi su 1,8 milioni di edifici. Chi lo deve fare, costi e risparmi | Milena Gabanelli Corriere della Sera

A Strasburgo, sul piano per l'efficientamento energetico degli edifici, Fdi-Fi-Lega votano contro. Ora il negoziato tra gli Stati ...La battaglia nell'arena dell'Unione europea per la casa green, su quella che da molti viene definita una vera e propria stangata, è ancora tutta aperta e, dopo il via libera del Parlamento europeo, i ...