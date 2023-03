Case green | Italia contro la direttiva | che succede ora?

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Il primo vero ssull’asse Roma-Bruxelles è pronto a consumarsi sullasullerispetto alla quale il governono non ha mai nascosto che è pronto a dare battaglia. E sembra essere in buona compagnia di altri Paesi che – proprio come l’– chiedono una maggior flessibilità, dalla Romania alla Grecia alla Polonia. Nella giornata di ieri il provvedimento ha ottenuto l’ok del Parlamento europeo ma la strada che porta all’entrata in vigore è tutta in salita e piena di ostacoli., ok aIl testo è stato approvato con 343 voti favorevoli, 216 voti contrari e 78 astenuti. Obiettivo della proposta di revisione dellasulla prestazione energetica nell’edilizia è una ...

- La direttiva passata ieri a Bruxelles, prevede l'obbligo di classe energetica 'D' a partire dal 2033. L'Italia chiede tempi più lunghi, contributi ed esenzioni specifici. Intanto la presidente della ...ROMA - Via libera dell'Eurocamera alla cosiddetta direttiva sulleper l'efficienza energetica degli edifici in tutta Europa. La luce verde della Plenaria è arrivata con 343 voti favorevoli, 216 voti contrari e 78 astenuti. Il testo è stato emendato dal Pe ...Lo afferma il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, in merito alla direttiva europea sulle. xl3/sat/gtr Commenti FB

La direttiva passata ieri a Bruxelles, prevede l'obbligo di classe energetica "D" a partire dal 2033. L'Italia chiede tempi più lunghi, contributi ed esenzioni specifici. Intanto la presidente della ...