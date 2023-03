Case green Che cosa cambia con la nuova direttiva europea

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : L'elenco dei parlamentari UE che hanno votato a favore della mortale direttiva sulle case green, quella per cui, se… - borghi_claudio : L'orribile voto di ieri al parlamento UE sulle case green (di cui riporto l'esito, così potete prendere buona nota… - LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi «Tanti vaccinati senza anticorpi». Ma Aifa diede l’ordine: ignoriamo ??? La patrimoniale green su… - boccini_fabio : RT @marattin: LA DIRETTIVA SULLE CASE GREEN. DA UNA PROSPETTIVA BEN LONTANA DA CONSERVATORI, POPULISTI E ECOLOGISTI IDEOLOGICI. Thread per… - DErricoSergio : @GiancarloDeRisi ma leggi solo carta igienica? un giornale normale, no ? sempre più malafede e tanto populismo da 4… -

Quello ai migranti, però, non stato l'unico riferimento all'Europa del premier, che in due passaggi ha contestato sia la direttiva sulle '', che i tempi per il raggiungimento degli ...A seguire, la tavola rotonda dal titolo 'e riqualificazione energetica - Nuovi scenari per la sfida della transizione energetica del patrimonio immobiliare' a cui hanno partecipato il ...A seguire, la tavola rotonda dal titolo "e riqualificazione energetica " Nuovi scenari per la sfida della transizione energetica del patrimonio immobiliare" a cui hanno partecipato il ...

Baccarini: aumenta la voglia di «case green» ma preoccupano la direttiva Ue e lo stop allo sconto in fattura per il superbonus I dati del report dell'Osservatorio Immobiliare Nazionale Fiaip, ...“Le normative europee sulle case Green, così come lo stop al motore endotermico nel 2035 sono figlie dello stessa ideologia Green. Che non farà altro che impoverire il Paese e il ceto medio”, le ...