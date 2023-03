Case green | approvata la riforma della Commissione europea

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Lainerente lerisale al 15 Dicembre 2021, data in cui è stata presentata ufficialmente dalla: solo nelle ultime ore, tuttavia, è stata ufficialmentedal Parlamento europeo – contraria la maggioranza italiana (Fdi, Lega e Fi). Per favorire gli investimenti e gli aggiornamenti necessari al progetto, l’Europa stanzierà fino ad un massimo di 150 miliardi di euro. Secondo la, in tal modo si assicurerebbe un impatto ambientale notevolmente ridotto, garantendo un consumo medio a livello nazionale e non di una valutazione edificio per edificio. Cosa prevede la nuova? Photo Credits open.onlineStando al progetto, entro l’anno 2028 tutti i nuovi edifici dovranno ...

Dalla direttivaimpatto anche sugli sconti fiscali già a partire dal 2024. Per le ristrutturazioni e gli edifici nuovi è previsto il divieto di utilizzo di fonti fossili Gli incentivi fiscali per le ...- - > La seduta di ieri all'Europarlamento di Strasburgo - Ansa . Alla fine il Parlamento Europeo ha detto sì alla proposta di direttiva sulle "". Il piano di efficientamento energetico degli edifici pubblici e privati, se non sarà sconfessato nel negoziato finale con il Consiglio Ue, promette di dare un taglio significativo alla ...Il dibattito sulla proposta di legge per la prestazione energetica degli edifici, che ha preso il nome di "", andato in scena nel Parlamento europeo nella giornata di ieri, divide gli eurodeputati italiani. Si tratta del mandato negoziale su una proposta di legge per aumentare il tasso di ...

Commento di Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini e Carlo Fidanza (FdI-Ecr) sul tema dell'edilizia green “L’efficientamento energetico degli edifici è un obiettivo condivisibile ma non può essere persegui ...La Direttiva EPBD Case Green, che ha fin dall’inizio diviso le parti politiche dei diversi stati membri, è stata discussa e votata il 14 marzo 2023 dal Parlamento europeo in seduta… Leggi ...