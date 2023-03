Case green a emissioni zero già dal 2028? Come funzionano le classi? Ci sono incentivi e sanzioni? Tutte le risposte

(Di mercoledì 15 marzo 2023) La direttiva Ue impone almeno la classe di prestazione energetica E entro il 2030. Per determinare la classe di appartenenza di un edificio viene calcolata la prestazione energetica globale derivante dai consumi di energia non rinnovabile

Dopo il via libera dell'Europarlamento in prima lettura alla direttiva che punta a far rientrare tutte lenella classe energetica D entro il 2033, si torna a discutere delle conseguenze che questo potrebbe avere per i cittadini. La maggior parte degli italiani dovrebbe infatti procedere a interventi ...Entro il 2033 tutti gli immobili residenziali dovranno rientrare nella classe energetica D: al momento nel nostro Paese 3su 4 sono in classi più basse. Ma le classi saranno rimodulateCon la stessa ostinazione, viene portata innanzi la direttiva sulle, a spregio del tessuto sociale di un Paese fondatore come l'Italia, dove il patrimonio immobiliare è fondamento del ...

Case green: interventi su 1,8 milioni di edifici. Chi lo deve fare, costi e risparmi | Milena Gabanelli Corriere della Sera

Lo afferma in un’intervista al Corriere della Sera il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, dopo il primo sì del Parlamento Europeo alla direttiva sulle case ...L’Europarlamento ha approvato la direttiva sulle case green. Il disco verde è arrivato nella serata di ieri con 343 voti favorevoli, 216 voti contrari e 78 astenuti. Il testo, emendato dal Parlamento ...