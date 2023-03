Casa, la tattica dell’Italia per fermare il salasso green: vincere la partita è possibile (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ora ci vuole una strategia per la Casa. Il centrodestra è compattissimo contro l’approvazione della direttiva sulle case green. Che rischia di trasformarsi, di qui al 2030, in una patrimoniale della bellezza di circa 40mila euro ad appartamento. Una mazzata economica che graverà sul portafoglio di 8 milioni di famiglie italiane. Il centrodestra è stato granitico sul no e quasi tutti i partiti europei si sono spaccati al loro interno sul voto, a partire dal Ppe. Ottenere il risultato è possibile e la tattica vincente potrebbe essere applicare lo schema che ha funzionatoa con lo stop alle auto a benzina e diesel dal 2035. In quel caso la cordata tra il centrodesttra italiano e alcuni Paesi europei, tra cui la Germania, ha creato un “zoccolo duro” tale da impedire l’approvazione in sede di Consiglio Ue della normativa. ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ora ci vuole una strategia per la. Il centrodestra è compattissimo contro l’approvazione della direttiva sulle case. Che rischia di trasformarsi, di qui al 2030, in una patrimoniale della bellezza di circa 40mila euro ad appartamento. Una mazzata economica che graverà sul portafoglio di 8 milioni di famiglie italiane. Il centrodestra è stato granitico sul no e quasi tutti i partiti europei si sono spaccati al loro interno sul voto, a partire dal Ppe. Ottenere il risultato èe lavincente potrebbe essere applicare lo schema che ha funzionatoa con lo stop alle auto a benzina e diesel dal 2035. In quel caso la cordata tra il centrodesttra italiano e alcuni Paesi europei, tra cui la Germania, ha creato un “zoccolo duro” tale da impedire l’approvazione in sede di Consiglio Ue della normativa. ...

