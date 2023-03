Caroly Smith tumore | lacrime a fiumi | il video dove rasa i capelli è struggente

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 15 marzo 2023)deve affrontare per la terza volta la sua battaglia contro il. La ex ballerina lo ha annunciato sui social sempre con il sorriso stampato sulla faccia e il coraggio che la contraddistingue. Si mostra in uncon iti a zero in cui dice ai fan: “Purtroppo, ho dovuto ricominciare L'articolo proviene da KontroKultura.