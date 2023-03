Carlotta Ferlito: “È convinta che magro sia giusto e performante” (Di mercoledì 15 marzo 2023) In occasione della Giornata del Fiocchetto Lilla, Carlotta Ferlito, ginnasta che ha rappresentato l’Italia alle Olimpiadi di Londra 2012 e di Rio 2016 e che ha conquistato due medaglie agli Europei e l’oro nel 2019, ha condiviso un post in cui mostra com’era prima e com’è adesso, accompagnate da una lettere alla sé bambina. “Vorrei stringere forte quella piccola donna che ostenta sicurezza ma dentro sta sprofondando. Lei che è convinta che magro sia sinonimo di performante, di giusto, lei che fa di tutto per sentirsi amata, compresa. Quella ragazzina che ottiene un traguardo dietro l’altro, dimenticandosi di prendersi cura di sé, della propria felicità e spensieratezza e di godersi la vita”. E ancora: “Quella ragazzina che ha vissuto da sola da quando aveva 12 anni per raggiungere un ... Leggi su tpi (Di mercoledì 15 marzo 2023) In occasione della Giornata del Fiocchetto Lilla,, ginnasta che ha rappresentato l’Italia alle Olimpiadi di Londra 2012 e di Rio 2016 e che ha conquistato due medaglie agli Europei e l’oro nel 2019, ha condiviso un post in cui mostra com’era prima e com’è adesso, accompagnate da una lettere alla sé bambina. “Vorrei stringere forte quella piccola donna che ostenta sicurezza ma dentro sta sprofondando. Lei che èchesia sinonimo di, di, lei che fa di tutto per sentirsi amata, compresa. Quella ragazzina che ottiene un traguardo dietro l’altro, dimenticandosi di prendersi cura di sé, della propria felicità e spensieratezza e di godersi la vita”. E ancora: “Quella ragazzina che ha vissuto da sola da quando aveva 12 anni per raggiungere un ...

