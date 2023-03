Carburanti | scendono i prezzi alla pompa | benzina a 1 862 | diesel a 1 817

(Di mercoledì 15 marzo 2023)le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati,dei. Brent sotto gli 80 dollari per la prima volta da due mesi. A pesare sono i timori di un ‘contagio’ dopo il fallimento della Silicon Valley Bank. Standoconsueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha ridotto di un centesimo al litro iconsigliati die gasolio. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dStaffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti:self service a 1,862 euro/litro (-1 millesimo, compagnie ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Carburanti, oggi prezzi benzina e gasolio in rialzo: (Adnkronos) - Scendono invece metano e Gpl… - Nicolinonasuti1 : @Paolo_Bargiggia @pdnetwork Scendono nelle piazze per uno che ha gridato ' fassisti' a un gruppetto di bulletti , m… -

oggi le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, così come i prezzi deialla pompa, con Q8 che ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e ...le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati,i prezzi deialla pompa. Brent sotto gli 80 dollari per la prima volta da due mesi. A pesare sono i timori di un "contagio" dopo il fallimento della Silicon Valley Bank. Stando ...Ancora un lieve ritocco al rialzo, invece, per le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa di benzina e gasolio, mentremetano e Gpl. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta ...

Carburanti, scendono i prezzi alla pompa: benzina a 1.862, diesel a ... Il Denaro

Scendono oggi le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, così come i prezzi dei carburanti alla pompa, con Q8 che ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasoli ...99 euro ed entro il 2050 potrebbero scendere tra 0,7 e 1,33 euro al litro». Uno dei punti di forza dei carburanti sintetici è rappresentato dalla loro elevata densità energetica che permette un facile ...