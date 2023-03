(Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi sarebbe dovuto trovare ai domiciliari ma dallo scorso 17 giugno di lui si erano perse le tracce: si nascondevaGiovanni Risi, 42 anni compiuti appena qualche giorno fa, scovato daidurante una perquisizione nell’abitazione dove viveva con la moglie. I militari della stazione Napoli Stella hanno documentato la violazione al provvedimento e ottenuto dall’Ufficio di Sorveglianza un aggravamento della misura cautelare. Sono tornati a bussare alla sua porta ma ancora una volta inc’era solo la moglie. Nessuna traccia del. I militari, a questo punto, non si sono limitati a una semplice occhiata ma hanno deciso di perquisire l’intero appartamento, trovandolo all’interno di una cabina armadio. Per lui sono inevitabilmente scattate le manette prima del ...

Carabinieri "scovano" 42enne irreperibile nell'armadio di casa ... Agenzia ANSA

