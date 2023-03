Capello: «Complimenti Inter, Onana perfetto! Dzeko incolore» (Di mercoledì 15 marzo 2023) L’Inter ha pareggiato contro il Porto e passato il turno di Champions League. Fabio Capello ha detto questo su Sky Sport del match. GRANDE PRESTAZIONE – Fabio Capello ha commentato così il successo nerazzurro: «Faccio i Complimenti all’Inter, i giocatori si sono compattati e hanno giocato da squadra. Non hanno subito nessun gol, anche se fortunati con il palo. La differenza è il gol segnato all’andata. Si sono aiutati, hanno avuto qualche infortunio, poi c’è il grande portiere. Onana ha dato sicurezza, è stato perfetto nelle parate e nelle uscite. Forse l’Inter poteva sfruttare meglio le occasioni all’inizio della partita, dopo non hanno mai tirato in porta. Dzeko ha fatto partita incolore, di sacrificio ma sempre bloccata e non mi è ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 15 marzo 2023) L’ha pareggiato contro il Porto e passato il turno di Champions League. Fabioha detto questo su Sky Sport del match. GRANDE PRESTAZIONE – Fabioha commentato così il successo nerazzurro: «Faccio iall’, i giocatori si sono compattati e hanno giocato da squadra. Non hanno subito nessun gol, anche se fortunati con il palo. La differenza è il gol segnato all’andata. Si sono aiutati, hanno avuto qualche infortunio, poi c’è il grande portiere.ha dato sicurezza, è stato perfetto nelle parate e nelle uscite. Forse l’poteva sfruttare meglio le occasioni all’inizio della partita, dopo non hanno mai tirato in porta.ha fatto partita, di sacrificio ma sempre bloccata e non mi è ...

