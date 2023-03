(Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma. Ilnella Capitale è una bestia nera, anche quando le cose filano lisce e senza intoppi. Ma nelle ultime ore di oggi, mercoledì 15 marzo 2023, però, non tutto è andato per il meglio, e gli utenti della strada ne stanno pagando amaramente le conseguenze, soprattuttoest. Ma cosa sta succedendo? Maxi incidente sul GRA: quattro auto coinvolte, ferita una persona. Si transita solo in corsia centrale Allagamentiest a Roma, congestioni e tanto stress. Laest nelle ultime ore è un vero inferno per le auto, che si ritrovano così ad avanzare lentamente, proprio durante le ore di punta, quando ci si sta recando a lavoro. A partire dalla giornata di ieri, infatti, la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Caos sulla tangenziale est, chiusa la galleria tra Lanciani e Tiburtina: traffico, code e disagi - MarekNapoli : RT @tuttonapoli: Corsera - Caos organizzativo sulla trasferta, paura e appresione a Napoli: sistema da cambiare - GBeschin : @Gighen1970 @MarcoRizzoPC Non è proprio così il raggiungimento. Cerchiamo di essere obiettivi. Potremmo essere bian… - infoitsport : Corsera - Caos organizzativo sulla trasferta, paura e appresione a Napoli - tuttonapoli : Corsera - Caos organizzativo sulla trasferta, paura e appresione a Napoli: sistema da cambiare -

Era stato […] Navigazione articoli A12, riapertura del tratto Genova Nervi - Recco slittato di 2 ore ed èviabilità ordinaria Genova, in fiamme un motorino elettrico in un garage: ...Traffico nelnella Riviera di Levante dove, a causa della mancata riapertura di un tratto di A12 tra Genova Nervi e Recco, previsto in origine per le 6 ma rimandato di 2 ore, ha provocato il blocco della ...... 40 - 42) La verità evangelica viene portata in basso ,terra, per portare in alto le persone. una scelta di testimonianza, un tentativo disperato degli uomini immersi nel. E' invece una ...

Arezzo, lavori sulla 73: traffico caos, un'ora e 40 minuti da Rigutino alla città Corriere di Arezzo

Mattinata difficile per il traffico sulle due autostrade che attraversano Verona. Una serie di incidenti hanno creato caos sulla A22 e sulal A4. Un primo incidente si è verificato alle 07.50, si è ...Sul posto l’automedica di Como, la Croce Azzurra di Como e la Croce Rossa di Lipomo. Si sono formate lunghe code dato anche l'orario di punta. Presenti anche i vigili e la polizia di Stato. In ...