Caos passaporti | attesa infinita Centomila vacanze a rischio

(Di mercoledì 15 marzo 2023) A Torino e Bologna per ora non ci sono appuntamenti prenotabili, a Palermo il primo è previsto a fine anno. Rallentamenti ovunque, l'ira dei tour operator: 'Danni per 180 milioni, 65 annullamenti per .

A Torino e Bologna per ora non ci sono appuntamenti prenotabili, a Palermo il primo è previsto a fine anno. Rallentamenti ovunque, l'ira dei tour operator: 'Danni per 180 milioni, 65 annullamenti per .Le lunghe code per il rinnovo del documento fanno crescere i timori per Pasqua e ...commenta Ilcontinua a imperversare in Italia e rischia addirittura di aggravarsi in vista delle vacanze di Pasqua e dell'estate . Le enormi difficoltà nell'ottenere anche solo l'appuntamento per ...

Caos passaporti: danni alle agenzie per 180 milioni. Timori per Pasqua e la stagione estiva Il Sole 24 ORE

Il caos passaporti prosegue in Italia: file chilometriche alle questure, ma per ricevere il documento si devono aspettare mesi ...Il «caos passaporti» rischia di aggravarsi in vista delle vacanze di Pasqua e della bella stagione. Le ultime stime sui viaggi annullati a causa ...