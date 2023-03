Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Caos biglietti, alcuni tifosi interisti sono rimasti fuori dal Do Dragao: Caos biglietti, alcuni tifosi interisti s… - ciaccia_giacomo : RT @Gazzetta_it: Caos biglietti, alcuni tifosi interisti sono rimasti fuori dal Do Dragao - Gazzetta_it : Caos biglietti, alcuni tifosi interisti sono rimasti fuori dal Do Dragao - ilgiornale : Situazione paradossale ad Oporto alla vigilia della partita tra i Dragoes e l'Inter: mille tifosi arrivati dall'Ita… - LALAZIOMIA : RT @laziopress: Champions League | Caos a Oporto: tifosi ammassati fuori dallo stadio in condizioni di rischio -

fuori dal Do Dragao per Porto - Inter di Champions League. Nonostante il lavoro delle diplomazie nel pomeriggio, con l'ingresso assicurato ai nerazzurri che avevano acquistato il biglietto ma non ..."Per motivi di sicurezza, l'accesso all'impianto sportivo non sarà consentito ai tifosi della società ospite in possesso dinon acquistati direttamente presso l'Inter FC", recitava il ...È la coda del casoche sembrava risolto a poche ore dal match di ritorno degli ottavi di ... Ilera scoppiato dopo che le autorità portoghesi avevano giudicato il match ad alto rischio, ...

Porto-Inter, è caos biglietti: oltre mille tifosi nerazzurri rischiano di restare fuori La Gazzetta dello Sport

Anche se resta il caos per i tifosi nerazzurri, con migliaia di supporter tenuti fuori dallo stadio o fatti entrare con enorme ritardo nonostante i biglietti regolarmente acquistati con attimi di ...Caos fuori al 'Do Dragao' per Porto-Inter di Champions League. Nonostante il lavoro delle diplomazie nel pomeriggio, con l'ingresso assicurato ai nerazzurri che avevano acquistato il biglietto ma non ...