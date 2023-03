Caos balneari ed efficientamento energetico: uno spreco di denaro e beni pubblici (Di mercoledì 15 marzo 2023) Mentre continuano a impensierire fortemente le vicende belliche in Ucraina, che sembrano avanzare sulla strada di una continua escalation come dimostra l’abbattimento nei cieli del Mar Nero di un drone americano da parte di un aereo russo, il popolo italiano, e cioè tutti coloro che sono chiamati a pagare le tasse, subisce gli effetti negativi del mal governo degli ultimi trent’anni, anche per gli effetti riflessi che tale mal governo produce nei rapporti con l’Unione europea. Mi riferisco alla prima approvazione, a Strasburgo, della direttiva secondo la quale tutti gli edifici devono essere efficientati dal punto di vista energetico entro il 2033, nonché alla nota questione degli irrisori canoni delle concessioni balneari, che ora costringono l’Italia a una gara europea per il rinnovo delle stesse con l’evidente perdita di una fonte di produzione di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Mentre continuano a impensierire fortemente le vicende belliche in Ucraina, che sembrano avanzare sulla strada di una continua escalation come dimostra l’abbattimento nei cieli del Mar Nero di un drone americano da parte di un aereo russo, il popolo italiano, e cioè tutti coloro che sono chiamati a pagare le tasse, subisce gli effetti negativi del mal governo degli ultimi trent’anni, anche per gli effetti riflessi che tale mal governo produce nei rapporti con l’Unione europea. Mi riferisco alla prima approvazione, a Strasburgo, della direttiva secondo la quale tutti gli edifici devono essere efficientati dal punto di vistaentro il 2033, nonché alla nota questione degli irrisori canoni delle concessioni, che ora costringono l’Italia a una gara europea per il rinnovo delle stesse con l’evidente perdita di una fonte di produzione di ...

