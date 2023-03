Cantina La Fortezza | successo per il wine tasting Gardini | “Passione e sacrificio dietro le etichette” – VIDEO

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: 5 minuti Permettere ai clienti di vivere una esperienza unica: è l’obiettivo principale dell’intero mondo della ristorazione. Ma per far sì che ciò accada, una delle abilità principali del ristoratore dev’essere proprio quella di facilitare gli abbinamenti, suggerendo il vino più adatto ai vari piatti. Ed è per questo che ‘La’ ha organizzato unche ha permesso ai numerosi ristoratori intervenuti non solo di conoscere meglio ledelladi Torrecuso ma anche di scoprire come comunicare in modo innovativo ed efficace un’offerta di vini. La giornata di lunedì 13 marzo, infatti, si è aperta con una masterclass tenuta da Luciano Pignataro, noto giornalista enogastronomico, che – insieme con il collega Pasquale Carlo e l’enologo Vittorio Festa – ha ...

