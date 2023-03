Cancro al seno | nuova terapia sperimentale che potrebbe bloccare i tumori secondari

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Una, unasperanza. E’ ciò che è riuscito ad ottenere un team di ricerca britannico, composto da scienziati del The Breast Cancer Now Toby Robins Research Centre presso il The Institute of Cancer Research di Londra. Laindividuata etestata in laboratorio (su modelli animali)è stata in grado di ridurre lo sviluppo dial polmone, innescati da metastasi legate alal. Uno dei rischi principali delal, risiede proprio nella possibilità che si sviluppinoin altre parti del corpo, dopo anni o addirittura decenni dalla guarigione. I ricercatori dunque avrebbero infatti ...

"Mi piacerebbe avere i miei capelli, non ce li ho più, ho avuto ile ora porto una parrucca". Del suo tumore alscoperto un anno fa Concita De Gregorio non aveva parlato mai. Non con il pubblico, non con i lettori, "per non darlo in pasto ai social". ...Una ricerca pubblica su Nature Cancer rivela come prevenire la recidiva dial. La speranza Una scoperta davvero importante per le donne. Le pazienti con il tipo più comune dialsono sottoposte per molti anni al rischio continuo di recidiva ma ai ...Per questo il consumo di asparagi risulta utile nella prevenzione di alcune forme di, in particolare delalle ossa, al, al colon, alla laringe ed ai polmoni; proprietà ...

Nella maggior parte dei casi i tumori mammari sono eventi sporadici, cioè si verificano in maniera del tutto casuale, ma una serie di fattori noti può condizionare un aumentato rischio di sviluppare i ...Campagna di prevenzione per agevolare le fasce d'età a rischio e l'utenza della provincia più distante da ospedali e ambulatori.