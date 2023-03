Campionato | gli anticipi della sesta giornata

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Foto da pagina Facebook AS Grifone Gialloverde ©Janina Keith-Kirk Il Dipartimento Calcio Femminile ha concesso alle società con una o più calciatrici convocate per la Rappresentativa Nazionale impegnata nella 4ª Women’s Cup di Viareggio, che si svolgerà dal 17 al 27 marzo, di poter anticipare le garedi ritorno delnazionale previste il 19 marzo. Saranno tre gliche domani mercoledì 15 marzo alle ore 14.30, scenderanno in campo: Girone BVenezia–Vicenza (Arbitro Selleri di Bologna) Girone CLecce Women–Palermo (Carvelli di Crotone)Grifone Gialloverde–Chieti (Vittoria di Taranto) Fonte articolo e foto: calciofemminile.lnd.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RomeoMJ : Kean ha fatto una cretinata, senza giustificazioni. Mancini si dimostra uno dei giocatori più scorretti del campio… - iamciccioamc : @alexbgn1 @GlaucoSchettini @alexsan62753199 @ZZiliani @FIGC Zio hanno violato ripetutamente l’integrità del campion… - sportli26181512 : Serie A, gli arbitri: Inter-Juve a Chiffi, le scelte per Lazio-Roma e tutte le altre: La Lega di Serie A ha comunic… - Vangogh1870 : @TUTTOJUVE_COM Nelle ultime tre giornate, la Juve fa 7 punti e Inter 4,finale. Juve 74 Inter 69,come fanno a sosten… - cascinanotizie : Nuoto Uisp 2003 da sballo al campionato regionale maschile Ben 15 titoli e 37 medaglie complessive per gli atleti… -

Una delle categorizzazioni più machiavelliche che si possono fare nel racconto del calcio riguardaallenatori, è quella per cui esistono allenatori die allenatori di coppa . In fondo,...Commenta per primo La Lega di Serie A ha comunicato le designazioni arbitrali per la 27esima giornata del massimo. Il derby d'Italia Inter - Juventus , in programma domenica 19 marzo alle 20.45, è stato affidato a Chiffi , mentre il derby capitolino Lazio - Roma , fissato sempre per il 19 marzo, alle ...esami strumentali di venerdì scorso al ginocchio destro, dolorante proprio nel match di Torino ... L'argentino era stato così tenuto a riposo incontro la Sampdoria, con l'idea di averlo ...

Campionato: gli anticipi dell'11^ giornata di ritorno, la 13^ dei Gironi ... Lega Nazionale Dilettanti

La RS21 Italian Class comunica che, in base al numero elevato di imbarcazioni previste al via nel Campionato Mondiale 2023, dal 27 al 30 settembre 2023 in Sardegna a Puntaldia, di gran lunga superiore ...Gli arbitri designati per la 30/a giornata del campionato di Serie B, in programma sabato 18 marzo alle 14.00: Palermo-Modena (17/03, ore 20.30) Minelli; Ascoli-Venezia Fourneau; Brescia-Genoa Sozza; ...