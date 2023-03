Camorra, prima condanna come boss per Maria Licciardi (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoArriva la prima condanna in veste di capoclan per Maria Licciardi, arrestata dal Ros di Napoli, l’8 agosto del 2021, mentre stava per partire alla volta della Spagna dall’aeroporto romano di Ciampino: il gup Antonio Baldassarre, al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato, ha inflitto alla Licciardi 12 anni e otto mesi di reclusione. La presunta capoclan, ritenuta dalla Dda componente dell’Alleanza di Secondigliano, è stata ritenuta colpevole di essere la guida dell’associazione malavitosa fondata dai fratelli. Riconosciute anche numerose estorsioni alcune delle quali però sono state derubricate a violenza privata. Si tratta della seconda condanna inflitta alla Licciardi, che è stata difesa daglio avvocati Bruno Larosa e ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoArriva lain veste di capoclan per, arrestata dal Ros di Napoli, l’8 agosto del 2021, mentre stava per partire alla volta della Spagna dall’aeroporto romano di Ciampino: il gup Antonio Baldassarre, al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato, ha inflitto alla12 anni e otto mesi di reclusione. La presunta capoclan, ritenuta dalla Dda componente dell’Alleanza di Secondigliano, è stata ritenuta colpevole di essere la guida dell’associazione malavitosa fondata dai fratelli. Riconosciute anche numerose estorsioni alcune delle quali però sono state derubricate a violenza privata. Si tratta della secondainflitta alla, che è stata difesa daglio avvocati Bruno Larosa e ...

