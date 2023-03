Camera: Schlein oggi in aula per question time Pd su salario minimo (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "Per il question time di oggi alla Camera il Gruppo del Pd ha presentato un'interrogazione sull'introduzione del salario minimo e sul tema dell'ampliamento del congedo paritario. Il testo sarà illustrato dalla segretaria Elly Schlein, che interverrà anche in replica dopo la risposta della presidente del consiglio Giorgia Meloni". Così una nota del gruppo Pd Camera. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "Per ildiallail Gruppo del Pd ha presentato un'interrogazione sull'introduzione dele sul tema dell'ampliamento del congedo paritario. Il testo sarà illustrato dalla segretaria Elly, che interverrà anche in replica dopo la risposta della presidente del consiglio Giorgia Meloni". Così una nota del gruppo Pd

