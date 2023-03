Calhanoglu eletto MVP di Porto-Inter dalla Uefa | partita perfetta!

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Laha ufficializzato il migliore in campo died è proprio un giocatore dell’, uscita vittoriosa dal do Dragao di O. PRESTAZIONE – Prestazione da urlo di Hakan, che domina il centrocampo e si conferma in camponazionale. Laha nominato il turco migliore in campo dellatraed, conclusasi con il passaggio del turno dei nerazzurri. Hakan Çalhano?lu on the biggest stage #UCL pic.twitter.com/Sy5yfkmptN —Champions League (@ChampionsLeague) March 14, 2023-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...