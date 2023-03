(Di mercoledì 15 marzo 2023) Hakanè l’MVP di(0-0) per la UEFA. Un riconoscimento che bissa quello dell’andata, certificando l’ottima prova del centrocampista turco. TERZA VOLTA – Era già successo contro il Barcellona, nell’1-0 deciso da un suo gol. E poi all’andata contro il, due settimane fa. Con quello di ieri, Hakansale a tre premi di MVP in una partita della Champions League 2022/23. Un riconoscimento che non solo certifica la grande prestazione del numero 20 dell’, come vedremo nel dettaglio più avanti. Ma che spegne sul nascere ogni possibile accusa di eccessivo difensivismo da parte degli uomini di Simone Inzaghi. AGO DELLA BILANCIA – Inparte nuovamente titolare al centro della mediana. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Calhanoglu: 'Tante emozioni, è stato molto difficile oggi ma lo sapevamo già. Abbiamo fatto bene, si soffre è norm… - Busonzio : RT @internewsit: Calhanoglu ancora MVP: in Porto-Inter è l'uomo dell'equilibrio - - internewsit : Calhanoglu ancora MVP: in Porto-Inter è l'uomo dell'equilibrio - - d_abruz : @tancredipalmeri Calhanoglu 5? Ma che partita hai visto? Sei ancora in vacanza? ???? - manamoli95 : RT @fcin1908it: CALHANOGLU VINCE ANCORA Ancora una volta, Hakan Calhanoglu è stato premiato come MVP della partita dalla Uefa #PortoInte… -

Calhanoglu: “La qualificazione significa tanto, possiamo fare ancora di più” Io Tifo Inter

Il turco ha trovato una nuova collocazione in campo e in breve tempo è diventato il nuovo punto di riferimento della mediana nerazzurra.