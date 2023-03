Calendario Sport Invernali oggi: orari 15 marzo, programma, orari, tv, streaming RAI ed Eurosport (Di mercoledì 15 marzo 2023) oggi, mercoledì 15 marzo 2023, saranno di scena diversi Sport Invernali: si disputeranno le gare di Coppa del Mondo di sci alpino (Finali), salto con gli sci (valide per il Raw Air Tournament) e snowboard (cross e PSG). Scatteranno le Finali della Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino a Soldeu (Andorra): il programma di gare si aprirà con le discese, maschile con Mattia Casse, Florian Schieder e Dominik Paris, e femminile con Sofia Goggia, Elena Curtoni, Federica Brignone, Laura Pirovano, Nicol Delago e Marta Bassino. La Coppa del Mondo 2022-2023 di salto con gli sci vede proseguire il Raw Air Tournament a Lillehammer (Norvegia): sul trampolino grande HS 140 gara femminile con Lara Malsiner e qualificazioni maschili con Francesco Cecon, Alex Insam e Giovanni Bresadola. Sci alpino, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 marzo 2023), mercoledì 152023, saranno di scena diversi: si disputeranno le gare di Coppa del Mondo di sci alpino (Finali), salto con gli sci (valide per il Raw Air Tournament) e snowboard (cross e PSG). Scatteranno le Finali della Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino a Soldeu (Andorra): ildi gare si aprirà con le discese, maschile con Mattia Casse, Florian Schieder e Dominik Paris, e femminile con Sofia Ga, Elena Curtoni, Federica Brignone, Laura Pirovano, Nicol Delago e Marta Bassino. La Coppa del Mondo 2022-2023 di salto con gli sci vede proseguire il Raw Air Tournament a Lillehammer (Norvegia): sul trampolino grande HS 140 gara femminile con Lara Malsiner e qualificazioni maschili con Francesco Cecon, Alex Insam e Giovanni Bresadola. Sci alpino, ...

