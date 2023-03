Calendario sci alpino oggi | orari discese 15 marzo | programma | tv | streaming | startlist

(Di mercoledì 15 marzo 2023) La Coppa del Mondo di sciè arrivata alla sua ultima settimana. A Soldeu si tengono le finali della stagione edsono inle due. Non ci sono coppe in ballo, visto che sia Aleksander Aamodt Kilde sia Sofia Ga hanno già vinto la sfera di cristallo. LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DALLE 11.30 Si comincia alle 10.00 con la discesa maschile. Ci saranno tre azzurri al via (Dominik Paris, Mattia Casse e Florian Schieder), che vanno a caccia ancora della prima vittoria della stagione. Kilde vuole chiudere in bellezza, ma attenzione ad un Marco Odermatt che sogna di raggiungere il record di 13 vittorie in stagione. Tra i favoriti anche l’austriaco Kriechmayr e il norvegese Sejersted. In campo femminile Sofia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Calendario sci alpino oggi: orari discese Soldeu 15 marzo, programma, tv, streaming, startlist - - infoitsport : Calendario sci alpino oggi: orari discese Soldeu 15 marzo, programma, tv, streaming, startlist - infoitsport : Calendario Coppa del Mondo sci di fondo Drammen e Falun 2023 - infoitsport : Calendario sci di fondo oggi: orari Sprint Drammen 2023, programma, tv, streaming, azzurri in gara - OA_Sport : Calendario sci di fondo oggi: orari Sprint Drammen 2023, programma, tv, streaming, italiani in gara - -

... giorno delgregoriano. Mancano 291 giorni alla fine dell'anno. Santi del giorno: Santa ... 1997 - Debora Compagnoni vince la coppa del mondo di slalom gigante di. 2003 - I Savoia ......club Città di Rovereto eclub Panarotta . "Il Criterium nazionale cuccioli - aggiunge Paola Mor a, presidente del Coni Trentino - rappresenta la ciliegina sulla torta del ricco...... valido per le finali della Coppa del Mondo 2022/2023 dialpino. Dopo l'esordio in Andorra con ... ILCOMPLETO Diretta tv - La gara verrà trasmessa in diretta tv sui canali della Rai ed ...

Sci alpino, calendario Finali Coppa del Mondo Soldeu 2023: programma, orari, tv, streaming OA Sport

(OA Sport) Mercoledì 15 marzo (ore 10.00) andrà in scena la discesa libera maschilem di Soldeu, prova valida per le Finali della Coppa del Mondo 2023 di sci alpino. Sarà la pista in quel di Andorra a ...Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle discese di Soldeu, valide per le finali di Coppa del Mondo 2023 di sci alpino. Gli ...