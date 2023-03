Calendario Champions League 2023 oggi: orari mercoledì 15 marzo, tv, streaming, programma Sky, Prime e Infinity (Di mercoledì 15 marzo 2023) Siamo giunti all’ultimo atto del turno degli ottavi di finale della Champions League 2022-2023. Questa sera alle ore 21.00, infatti, saranno in scena le ultime due sfide che eleggeranno le squadre che andranno a comporre il quadro dei quarti di finale che si disputeranno nel mese di aprile. Iniziamo dalla sfida del “Maradona” di Napoli. I partenopei ospiteranno l’Eintracht di Francoforte, cercando di sfruttare il vantaggio di 2-0 conquistato nella sfida di andata. La compagine allenata da mister Luciano Spalletti cercherà di non farsi distrarre per andare a cogliere un traguardo davvero storico per gli azzurri. Contemporaneamente allo stadio Santiago Bernabeu i detentori del trofeo, il Real Madrid, attende il Liverpool. Dopo il pesantissimo 5-2 dell’andata a Anfield, le Merengues vogliono confermarsi anche sul proprio terreno di gioco ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 marzo 2023) Siamo giunti all’ultimo atto del turno degli ottavi di finale della2022-. Questa sera alle ore 21.00, infatti, saranno in scena le ultime due sfide che eleggeranno le squadre che andranno a comporre il quadro dei quarti di finale che si disputeranno nel mese di aprile. Iniziamo dalla sfida del “Maradona” di Napoli. I partenopei ospiteranno l’Eintracht di Francoforte, cercando di sfruttare il vantaggio di 2-0 conquistato nella sfida di andata. La compagine allenata da mister Luciano Spalletti cercherà di non farsi distrarre per andare a cogliere un traguardo davvero storico per gli azzurri. Contemporaneamente allo stadio Santiago Bernabeu i detentori del trofeo, il Real Madrid, attende il Liverpool. Dopo il pesantissimo 5-2 dell’andata a Anfield, le Merengues vogliono confermarsi anche sul proprio terreno di gioco ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Kdc1987Kdc : che sia fondamentale un terzino sinistro degno, da poter alternare a Theo nel momento del bisogno senza dover per f… - Alessan90097982 : E finita ragazzi e finita la lazio avrà un calendario tutto in discesa dopo il derby e finita porco il dio così rid… - LuigiTironel7 : @antoniocorsa SUPERLEGA. Tutto nasce dal calendario tra mondiale per club a 32 club champions con + gare coppe e c… - unnuenwtohrva : RT @VolleyLube: ??????Lube in palestra, ecco i big match di Champions e SuperLega ?? Programma settimanale ?? Calendario prime gare Quarti Pl… - VolleyLube : ??????Lube in palestra, ecco i big match di Champions e SuperLega ?? Programma settimanale ?? Calendario prime gare Q… -