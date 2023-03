Calciomercato: lo United non molla Kane, ma il Tottenham dice no, anche a costo di perderlo a 0 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Harry Kane è l’oggetto del desiderio del Calciomercato del Manchester United: il Tottenham dice di no, anche a costo di perderlo a zero Il Manchester United ha un nome in cima alla lista dei desideri del Calciomercato: Harry Kane. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, l’attaccante del Tottenham è l’obiettivo per la prossima estate. Il Tottenham però rimane fermo sulla sua volontà di privarsi del cannoniere inglese, anche al costo di perderlo a parametro zero nel 2024, nel caso di mancato rinnovo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Harryè l’oggetto del desiderio deldel Mster: ildi no,dia zero Il Msterha un nome in cima alla lista dei desideri del: Harry. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, l’attaccante delè l’obiettivo per la prossima estate. Ilperò rimane fermo sulla sua volontà di privarsi del cannoniere inglese,aldia parametro zero nel 2024, nel caso di mancato rinnovo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

