Calciomercato Juventus | clamoroso ritorno in estate? I tifosi sono preoccupati

I tifosi della Juventus sembrano essere preoccupati per un possibile ritorno nel corso della prossima sessione estiva di mercato. La Juventus pensava, con l'arrivo di Paredes, di aver trovato il giocatore perfetto per sistemare il centrocampo; l'argentino sarebbe dovuto essere il regista in grado di prendere in mano i bianconeri. LaPresseL'avventura di Paredes non sta andando secondo le più rosee aspettative con la Juventus ad aver bisogno, il prossimo anno, di un nuovo regista. Per risolvere questo problema occhio alla situazione a costo zero. A Torino, infatti, potrebbe tornare Nicolò Rovella; il prestito, al Monza, del centrocampista scade il prossimo trenta giugno quando il giocatore tornerà alla corte di Allegri. Il classe 2001 non è escluso che resti in bianconero andando ...

