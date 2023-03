Calciomercato.com – La rabbia di Marotta: ‘Faremo un esposto alla UEFA, ho visto famiglie intere piangere’ | Champions League (Di mercoledì 15 marzo 2023) 2023-03-15 00:51:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: “Un traguardo di grande prestigio che corona il grande lavoro fatto”. Esordisce così Beppe Marotta, intervistato da Mediaset, subito dopo la stoica prestazione dell’Inter in casa del Porto che vale i quarti di Champions League. L’ad nerazzurro ha poi aggiunto: “Un derby col Milan sarebbe emozionante e suggestivo, ma ora dobbiamo gioire per questa impresa che mancava da 12 anni”. CAOS TIFOSI – “Ringrazio i tifosi presenti allo stadio, mentre sono vicino a quel migliaio che non è riuscito a vedere il campo ed è rimasto fuori. Domani faremo un esposto alla UEFA per capire l’accaduto, è un fatto grave che non deve più ripetersi perché ho visto piangere dei ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 15 marzo 2023) 2023-03-15 00:51:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: “Un traguardo di grande prestigio che corona il grande lavoro fatto”. Esordisce così Beppe, intervistato da Mediaset, subito dopo la stoica prestazione dell’Inter in casa del Porto che vale i quarti di. L’ad nerazzurro ha poi aggiunto: “Un derby col Milan sarebbe emozionante e suggestivo, ma ora dobbiamo gioire per questa impresa che mancava da 12 anni”. CAOS TIFOSI – “Ringrazio i tifosi presenti allo stadio, mentre sono vicino a quel migliaio che non è riuscito a vedere il campo ed è rimasto fuori. Domani faremo unper capire l’accaduto, è un fatto grave che non deve più ripetersi perché hopiangere dei ...

