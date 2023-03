Calciomercato com cerca aspiranti redattori | invia il tuo CV!

Commenta per primo L' Arsenal vuole replicare il successo del trasferimento di Gabriel Jesus. Secondo Fichajes , il nome caldo è quello di Richarlison del Tottenham, visto che, ultimamente, il ...Commenta per primo A Guardiola i cinque gol di Haaland interessano poco: ' L'importante è che abbia toccato 30 palloni - ha detto Pep nel post partita - Prima segnava lo stesso cinque reti, ma ne ...Commenta per primo L'AD del Lecce, nonché ex dirigente della Fiorentina, Sandro Mencucci è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Firenze . Queste le sue parole: 'Con la Fiorentina sarà una gara ...

La Sampdoria è interessata a portare a Genova, il talentuoso centrocampista del Fenerbahce, Miha Zajc. Lo sloveno ha il contratto in scadenza questa estate. Lo riporta Sabah Spor.Alla Gazzetta dello Sport, il noto opinionista Lele Adani ha parlato così del passaggio dell’Inter ai quarti di finale di Champions League: “Calhanoglu e non Brozovic Ormai sono due o tre mesi che il ...