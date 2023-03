**Calcio: Uefa apre indagine su tifosi Inter a cui è stato negato l'ingresso con il Porto** (Di mercoledì 15 marzo 2023) Nyon, 15 mar. (Adnkronos) - La Uefa ha aperto un'indagine dopo che ai tifosi dell'Inter è stato negato l'accesso alla partita di Champions League di martedì con il Porto nonostante avessero i biglietti per la partita. I filmati sono emersi sui social media prima della gara di ritorno degli ottavi di finale che mostrano centinaia di tifosi in coda per entrare all'Estadio do Dragao all'inizio della partita. Il Porto aveva annunciato in giornata che gli spettatori dell'Inter che avevano acquistato i biglietti in altri settori oltre a quello ospiti, anche se attraverso il club, sarebbero stati respinti. Ma l'Inter sostiene che è stato raggiunto un accordo affinché i propri tifosi potessero ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Nyon, 15 mar. (Adnkronos) - Laha aperto un'dopo che aidell'l'accesso alla partita di Champions League di martedì con il Porto nonostante avessero i biglietti per la partita. I filmati sono emersi sui social media prima della gara di ritorno degli ottavi di finale che mostrano centinaia diin coda per entrare all'Estadio do Dragao all'inizio della partita. Il Porto aveva annunciato in giornata che gli spettatori dell'che avevano acquii biglietti in altri settori oltre a quello ospiti, anche se attraverso il club, sarebbero stati respinti. Ma l'sostiene che èraggiunto un accordo affinché i propripotessero ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ?? #Superlega, occhio a Szpunar 'La #UEFA ha dei conflitti d'interesse' #Tuttosport - MarcelloChirico : La #FIGC non si presenterà al #Coni ma medita di ricorrere al Consiglio di Stato perché #Juventus, per avere access… - mirkonicolino : #Ceferin: 'Il grande pubblico non è sempre consapevole del fatto che la #UEFA è un’organizzazione senza scopo di lu… - TV7Benevento : **Calcio: Uefa apre indagine su tifosi Inter a cui è stato negato l'ingresso con il Porto** -… - ProfgioGa : RT @tuttosport: ?? #Superlega, occhio a Szpunar 'La #UEFA ha dei conflitti d'interesse' #Tuttosport -