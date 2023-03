Calcio: Speranza, 'immagini Napoli ferita aperta, governo riferisca subito' (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "Sono una ferita aperta le immagini di Napoli messa a ferro e fuoco da gruppi di tifosi violenti dell'Eintracht di Francoforte. Si faccia subito chiarezza. Il governo riferisca immediatamente su quanto accaduto". Lo dichiara il deputato e leader di Articolo Uno, Roberto Speranza. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "Sono unaledimessa a ferro e fuoco da gruppi di tifosi violenti dell'Eintracht di Francoforte. Si facciachiarezza. Ilimmediatamente su quanto accaduto". Lo dichiara il deputato e leader di Articolo Uno, Roberto

