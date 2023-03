Calcio: Onana, 'abbiamo sofferto un po' ma ne è valsa la pena, vero interisti?' (Di mercoledì 15 marzo 2023) Milano, 15 mar. - (Adnkronos) - "abbiamo sofferto un po' però ne è valsa la pena, vero interisti?". Così su Twitter André Onana, grande protagonista della qualificazione dell'Inter ai quarti di finale di Champions League. Il portiere nerazzurro, a tempo scaduto, con una sua deviazione sul palo ha evitato i supplementari e salvato la qualificazione. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Milano, 15 mar. - (Adnkronos) - "un po' però ne èla?". Così su Twitter André, grande protagonista della qualificazione dell'Inter ai quarti di finale di Champions League. Il portiere nerazzurro, a tempo scaduto, con una sua deviazione sul palo ha evitato i supplementari e salvato la qualificazione.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Onana: 'La discussione con #Dzeko in campo? Sono cose che succedono nel calcio. Se dobbiamo fare così per vincere,… - IlKeating : Inzaghi esulta per la Champions, Cassano è contro di lui: “Mandatelo via subito”. Ditemi se #Cassano non ha ragione… - TV7Benevento : Calcio: Onana, 'abbiamo sofferto un po' ma ne è valsa la pena, vero interisti?' - - sportli26181512 : Porto-Inter, Capello esalta Onana: 'Parate da grande portiere'. VIDEO: Fabio Capello commenta il passaggio dei nera… - aceinibitore : Continuo a dire che all'andata ho visto una partita diversa. Si c'è il miracolo di Onana che fa parte del calcio no… -

Elogio del calcio italiano di Inzaghi ... spinti dalla disperazione, hanno creato quelle mischie in cui Onana, Dumfries e il palo hanno ... Un vanto per tutto il calcio italiano alla pari del Milan o del Napoli, anche se a molti non sembra ... Inter, eroi a sorpresa: che notte, la notte di Dumfries e D'Ambrosio ...da 8 abbondante che al 95' circa gli ha consigliato di lanciarsi in scivolata sul secondo palo per murare fisicamente lo spicchio di porta lasciata fisiologicamente scoperta da André Onana: su Mehdi ... Haaland choc: 5 gol in Champions (record). Dall'offerta Psg alla Nike, Erling bomber d'oro Onana come Maignan, mostruosi! E' Inter - Milan ai quarti di Champions League Nella moderna ... Erling pare un vero e proprio extratterestre planato sul pianeta calcio. 'E. T. Haaland', titola in ... ... spinti dalla disperazione, hanno creato quelle mischie in cui, Dumfries e il palo hanno ... Un vanto per tutto ilitaliano alla pari del Milan o del Napoli, anche se a molti non sembra ......da 8 abbondante che al 95' circa gli ha consigliato di lanciarsi in scivolata sul secondo palo per murare fisicamente lo spicchio di porta lasciata fisiologicamente scoperta da André: su Mehdi ...come Maignan, mostruosi! E' Inter - Milan ai quarti di Champions League Nella moderna ... Erling pare un vero e proprio extratterestre planato sul pianeta. 'E. T. Haaland', titola in ... ONANA: "NON ABBIAMO PAURA, POSSIAMO PASSARE TURNO" - Sportmediaset Sport Mediaset